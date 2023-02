L'opposition de Ruiselede au Conseil d'État contre la fusion avec Wingene

Les deux requérants demandent la suspension et l'annulation de la décision de fusion. Ils estiment aussi "qu'une décision de fusion ne peut être prise sans consultation préalable des habitants", disent-ils dans un communiqué. "Par ailleurs, la commune a également trompé ses habitants. Ce n'est qu'après la décision de fusion que Ruiselede a commandé des études coûteuses pour démontrer que la commune de Wingene serait le meilleur choix de fusion pour Ruiselede". "Décider d'une fusion trop petite, alors que le gouvernement flamand discute ouvertement des futures règles de fusion, est en tous un cas un mauvais choix pour tous les habitants et est très anti-démocratique", ajoutent-ils. "La commune doit revoir sa copie". En avril, Ruiselede et Wingene ont annoncé qu'elles fusionneront à partir de 2025. C'est la première fois qu'une telle fusion a lieu en Flandre occidentale. En novembre, un référendum a été organisé et 91% des participants ont voté contre ce projet de fusion. Le résultat n'était pas contraignant. (Belga)