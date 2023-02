Conference League - Gurbanov, l'entraîneur de Qarabag: "Cette équipe emmagasine de l'expérience chaque année"

"Nous sommes face à un match très important. Mais je crois en mes joueurs", a affirmé Gurban Gurbanov, l'entraîneur azéri. "Après le match aller, nous avons pu observer et disséquer encore plus La Gantoise. C'est à notre avantage, mais nous n'allons certainement pas la sous-estimer." Comme Hein Vanhaezebrouck à La Gantoise, Gurbanov ne peut pas non plus compter sur son effectif complet. Le milieu de terrain Marko Jankovic ne sera pas titulaire. "Une grosse perte, car Jankovic réalisait une bonne saison. Il est victime d'une rechute d'une ancienne blessure. Remplacer quelqu'un n'est pas toujours facile, mais notre noyau est assez important et je vais certainement trouver une solution. Nous sommes arrivés à Gand mardi après un vol de six heures, auquel s'est ajouté un trajet en bus. De plus, il y a un décalage de trois heures entre l'Azerbaïdjan et la Belgique. C'est pourquoi nous avons décidé de venir un peu plus tôt." "Cette équipe emmagasine de l'expérience chaque année aussi au niveau européen. Nous continuons à nous développer ensemble. Parfois, on a l'impression que je suis le professeur et que mes joueurs sont les élèves. Nous voulons prolonger notre parcours en Conference League le plus possible. Je veux même la gagner. Qui ne le désire pas? Evidemment, y parvenir, c'est autre chose", a admis Gurbanov. (Belga)