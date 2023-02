Des F-35 néerlandais interceptent un avion russe au-dessus de la mer Baltique

Il s'agissait, selon la défense néerlandaise d'un Iliouchine Il-20 (Coot-A dans la terminologie de l'Otan). L'avion de reconnaissance a ensuite été escorté à travers l'espace aérien par les F-35. Huit chasseurs furtifs F-35A opèrent depuis début février et pour une période de deux mois depuis la base aérienne de Malbork (nord-est de la Pologne) pour notamment assurer la défense du flanc oriental de l'Otan. Deux de ces avions de combat de cinquième génération avaient déjà intercepté le 13 février trois appareils militaires russes à proximité de l'espace aérien polonais et de l'enclave russe de Kaliningrad: un Iliouchine Il-20 et de deux chasseurs Sukhoï Su-27 (Flanker), (Belga)