Fenerbahce et Emma Meesseman encore plus dominateurs

Le club turc d'Emma Meesseman a battu les Espagnoles, déforcées qui plus est, 93 à 61 pour le compte de la 13e journée de la phase de poules. C'était déjà 21 à 8 après le premier quart temps. Emma Meesseman a terminé la rencontre avec 12 points au compteur (6/9 à mi-distance), 5 rebonds et 2 passes décisives en 25 minutes de jeu. Fenerbahce s'est encore renforcé avec la venue de l'Américano-hongroise Courtney Vandersloot (11 points, 12 assists et 5 rebonds en 28 minutes mercredi pour son premier match). L'une des meilleures meneuses du monde a côtoyé l'intérieure flandrienne à Chicago Sky et surtout à Ekaterinbourg. Avec Breanna Stewart, la meilleure joueuse du monde, Vandersloot et Meesseman, Fenernbahce a recomposé le trio qui a fait les beaux jours en Russie et remporté l'Euroligue. Fenerbahce domine le groupe A avec 11 victoires devant l'USK Prague (9) et Valence (8). Ces trois équipes sont qualifiées pour les quarts de finale. Les quatre premiers de chacun des deux groupes sont qualifiés pour les quarts de finale. Les quatre autres clubs de chaque poule sont éliminés. Contrairement à la saison dernière, les 5es et 6es ne sont pas reversés en Eurocoupe FIBA. (Belga)