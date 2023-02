Le Belge Dirk Brossé en lice pour les International Film Music Critics Awards

Nommé dans la catégorie "Best Original Score for a Documentary" (meilleure musique originale pour un documentaire, ndlr), Dirk Brossé concourt notamment face au célèbre compositeur de musique de film allemand Hans Zimmer (Le Roi Lion, Gladiator, Pirates des Caraïbes, Inception, Interstellar ou encore Dune), lui-même en lice pour la série documentaire "Frozen Planet II". C'est la première fois que Dirk Brossé est retenu pour un IFMCA Award. Documentaire nature, "Notre Nature, Le Film" relate des histoires sur les animaux connus et méconnus de nos régions, le tout conté par Typh Barrow. Les International Film Music Critics Awards, qui célèbrent cette année leur 19e édition, sont les seules récompenses attribuées par les critiques de musiques de films aux compositeurs. Ces distinctions récompensent les meilleures musiques de films, non seulement de grosses productions hollywoodiennes mais aussi de plus petites productions partout dans le monde. "Il s'agit en quelque sorte des Oscars des meilleures musiques de films", précisent les collaborateurs de Dirk Brossé dans un communiqué. Les lauréats dans chaque catégorie seront annoncés ce jeudi via la chaîne YouTube des IFMCA. (Belga)