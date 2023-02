Le CIO estime que les Jeux Olympiques peuvent apporter la paix

Peu après l'invasion, le 24 février 2022, le CIO a décrété de manière radicale que les athlètes russes et bélarusses n'étaient pas les bienvenus lors des tournois et championnats internationaux, mais il travaille actuellement à un retour conditionnel des athlètes de ces deux pays sous des drapeaux neutres aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Toutefois, cette initiative suscite une forte opposition notamment de l'Ukraine, qui a déjà annoncé qu'elle boycotterait les Jeux si le CIO avalisait ce plan. Un groupe de 35 pays, dont la Belgique, s'oppose également à la participation des athlètes russes et bélarusses sous des drapeaux neutres. "Comme la situation concernant l'agression russe en Ukraine n'a pas changé, nous pensons qu'il n'y a aucune raison de revenir sur l'exclusion des athlètes russes et bélarusses", ont avancé ces nations dans une lettre adressée au sommet du CIO cette semaine. Le CIO souligne systématiquement que tous les athlètes sont égaux et rappelle que la charte olympique stipule que chaque athlète doit avoir la possibilité de pratiquer son sport sans être gêné par la situation politique de son pays d'origine. "Notre mission a toujours été de promouvoir la paix par le sport", a enchaîné le CIO. "Les Jeux Olympiques peuvent être un modèle pour un monde où chacun respecte les mêmes règles ainsi que les autres. Les efforts de paix nécessitent un dialogue. Une compétition avec des athlètes qui respectent la charte olympique peut servir de catalyseur au dialogue, qui constitue toujours un premier pas vers la paix." (Belga)