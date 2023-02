Martin Allegro et Adrien Rassenfosse en 8es de finale à Dusseldorf

Exempté du premier tour, Martin Allegro (WTT 106), 26 ans, s'est imposé face à l'Ukrainien Ievgen Pryschhepa (WTT 169), 37 ans, 3 sets à 2 (11-3, 7-11, 9-11, 11-6 et 11-7). Martin Allegro jouera en 8es de finale jeudi contre le Tchèque Jiri Martinko (WTT 253), 23 ans. Adrien Rassenfosse (WTT 214), 19 ans, avait battu lui au premier tour le jeune Singapourien de 16 ans Quek Isaac (WTT 215) 3 sets à 0 (11-8, 11-6, 12-10) avant de surprendre le Slovaque Lubomir Pistej, 38 ans, 94e mondial, 3 sets à 1 (4-11, 11-3, 11-8 et 11-6) au 2e tour. Pour une place en quarts de finale, le jeune pongiste belge sera opposé jeudi au Taïwanais Huang Yan-Cheng (WTT 165), 19 ans comme lui. En double les Belges sont passés aussi. Florent Lambiet et Lubomir Pistej, associés, ont battu au premier les Autrichiens Alexander Chen et David Serdaroglu 3 sets à 1 et affronteront en quarts de finale la paire chinoise formée par Liang Guodong et Liu Guankai. Adrien Rassenfosse et Martin Allegro ont eux battus en entrée les Chinois Zeng Beixun et Liu Yebo 3 sets à 0 et affronteront pour une place en demi-finales le Hongrois Csaba Andra qui fait la paire avec le Croate Ivor Ban. Florent Lambiet avait atteint la finale du premier tournoi disputé à Dusseldorf dans ces WTT Series samedi dernier. Le Verviétois (WTT 140), 27 ans, n'a cette fois pas passé le cap des qualifications pas plus que Laurens Devos (WTT 277), 22 ans. (Belga)