Plus de 135.000 visiteurs uniques ont assisté au Carnaval de Binche

"Le Carnaval de Binche 2023 a réellement été exceptionnel à plus d'un titre", se sont félicitées les autorités binchoises mercredi dans un communiqué. "Sur les trois jours Gras, 135.366 visiteurs uniques ont été comptabilisés. Ce chiffre témoigne de l'engouement général pour revivre le Carnaval de Binche après deux années de pandémie". Plus de 200 journalistes ont obtenu une d'accréditation. "Nous avons constaté une couverture radio-télévisuelle plus importante que les autres années, notamment le Mardi Gras. La RTBF, RTL et Antenne Centre Télévision ont proposé de nombreuses séquences et directs. La presse écrite et internet a elle aussi été particulièrement présente et a consacré de nombreuses pages et articles au Carnaval de Binche". Les journalistes présents au Carnaval venaient de Belgique, de France, d'Espagne, de Grande-Bretagne et de Lituanie, ont précisé les autorités de la ville. L'événement folklorique binchois est reconnu depuis 2003 comme Patrimoine Oral et Immatériel de l'Humanité par l'Unesco. (Belga)