Red Wolves : Yérime Sylla sélectionne 17 joueurs, 4 nouveautés par au Mondial

Quatre joueurs intègrent l'équipe par rapport à la sélection qui a disputé le Mondial en janvier: Julien Cadel, Thomas Di Giacomo, Robin Samyn et Door Vandebeeck. Sylla avait présélectionné 35 joueurs et a réduit ce groupe à 17 Red Wolves pour sa sélection définitive. Les Red Wolves occupent actuellement la dernière place du groupe 5 après des défaites aux Pays-Bas (25-24) et contre la Croatie (27-30). Les Croates sont premiers (4 pts) devant les Néerlandais (2) et les Grecs (2). Les Belges n'ont pas de point. Les deux premiers des huit groupes et les quatre meilleurs troisièmes seront qualifiés pour l'Euro qui réunira 24 équipes et se jouera du 10 au 28 janvier 2024 en Allemagne. Le pays organisateur, l'Espagne, la Suède et le Danemark sont déjà qualifiés. Les Red Wolves ont terminé à la 21e place du récent Mondial en Pologne et en Suède à l'issue du premier grand tournoi de leur histoire. La sélection (par odre alphabétique) Nick Braun (HSG Krefeld Niederrhein/Dui), Julien Cadel (Handball Hazebrouck 71/Fra), Quinten Colman (Dijon Métropole Handball/Fra), Sébastien Danesi (HC Visé BM), Jeroen De Beule (Achilles Bocholt), Louis Delpire (Sporting Pelt), Thomas Di Giacomo (HUBO Handbal), Yannick Glorieux (Villeurbanne Handball/Fra), Bartosz Kedziora (KTSV Eupen), Raphael Kötters (Istres Provence Handball/Fra), Jef Lettens (Fenix Toulouse Handball/Fra), Simon Ooms (US Ivry/Fra), Robin Samyn (HBC Izegem), Robbe Spooren (Sporting Pelt), Yves Vancosen (HC Visé BM), Door Vandebeeck (Sporting Pelt), Arthur Vanhove (Hubo Handbal) (Belga)