Six rendez-vous belges parmi les 14 de la saison prochaine pour les mondiaux de cyclocross

Le premier rendez-vous est programmé aux Etats-Unis, à Waterloo, le 15 octobre, alors que Fayeteville disparaît du programme de la Coupe du monde. Comme l'an dernier, le circuit compte 14 cyclocross. Le dernier est programmé à Hoogerheide, nouveau venu, aux Pays-Bas le 28 janvier. Dendermonde et Namur font ainsi leur entrée dans le calendrier de même que Troyes et Flamanville en France ainsi que Hoogerheide donc, au détriment d'Overijse, Fayeteville (Etats-Unis), Tabor (République Tchèque), Beekse Bergen (Pays-Bas) et Besançon (France). Les championnats du monde 2024 auront lieu du 2 au 4 février à Tabor. - Le calendrier 2023-2024: 15 octobre: Waterloo (USA) 29 octobre: Maasmechelen 12 novembre: Dendermonde 19 novembre: Troyes (Fra) 26 novembre: Dublin (Irl) 3 décembre: Flamanville (Fra) 10 décembre: Val di Sole (Ita) 17 décembre: Namur 23 décembre: Anvers 26 décembre: Gavere 30 décembre: Hulst (P-B) 7 janvier: Zonhoven 21 janvier: Benidorm (Esp) 28 janvier: Hoogerheide (P-B) (Belga)