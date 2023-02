Un plan de redéploiement pour les Lacs de l'Eau d'Heure

(Belga) L'ASBL Les Lacs de l'Eau d'Heure a présenté mercredi le plan stratégique de redéploiement du site en présence des ministres wallons du Tourisme et du Budget Valérie De Bue et Adrien Dolimont. Nouveau positionnement identitaire autour de la nature, thématisation de chacun des lacs et structuration de l'organisation autour de trois grandes catégories de métiers fondamentaux (marketing, stratégie et opérationnel) en sont les orientations principales, a expliqué Omar Marhraoui, le président de l'ASBL.