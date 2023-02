Vertonghen avant Ludogorets : "Depuis la Coupe du monde, la tendance est à la hausse"

Anderlecht ne méritait sans doute pas d'être battu à Razgrad la semaine dernière face à un Ludogorets misant sur le contre, qui n'était certainement pas plus fort. En championnat, le club bruxellois est invaincu depuis cinq matchs et c'est de bon augure pour jeudi. "Depuis la Coupe du monde, il y a vraiment une tendance à la hausse", a déclaré le capitaine Jan Vertonghen, mercredi. "Cela fait six mois que je suis là et beaucoup de choses se sont passées. Ce n'est pas que j'avais un plan précis quand je suis arrivé. Je voulais juste jouer dans un club qui me voulait et je sens que c'est toujours le cas. Entre-temps, il y a eu un changement d'entraîneur, et le chaos sur et en dehors du terrain. Mais la tendance à la hausse est là. Le groupe est fier de porter les couleurs d'Anderlecht et croit vraiment au projet. Moi aussi, je joue mieux depuis le Mondial. Je suis en super bonne forme, tant physiquement que mentalement. L'entraîneur est très positif et dégage une grande faim. Cela a aussi un effet sur moi". (Belga)