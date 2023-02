Conference League - Vanhaezebrouck a de nouveau choisi Davy Roef pour défendre les buts gantois contre Qarabag

Par rapport à ce match aller, Joseph Okumu et Gift Orban ont cédé leur place à Nurio Fortuna et Laurent Depoitre. L'équipe alignée contre Qarabag se compose ainsi de Davy Roef, Bruno Godeau, Michael Ngadeau-Ngadjui, Jordan Torunarigha, Alessio Castro-Montes, Sven Kums, Julien de Sart, Nurio Fortuna, Hugo Cuypers, Hong Hyun-seok et Laurent Depoitre. La Gantoise va tenter de se qualifier pour les 8es de finale. (Belga)