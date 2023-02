INSURRECTION À WASHINGTON - Ivanka Trump et Jared Kushner cités à comparaitre

Le procureur spécial Jack Smith souhaite que Jared Kushner et Ivanka Trump témoignent devant un jury fédéral à ce sujet, rapporte le New York Times mercredi. M. Smith a déjà cité à comparaitre d'autres personnalités qui ont œuvré avec l'administration Trump dont l'ancien vice-président Mike Pence, l'ancien chef de cabinet, Mark Meadows et l'ancien avocat de Trump, Evan Corcoran. Jared Kushner, 42, a été employé dans une fonction nébuleuse à la Maison Blanche durant le mandat de Donald Trump. Il a été nommé conseiller au président et directeur du bureau de l'innovation américaine - un organe qui n'a existé que sous la présidence de Trump et a été démantelé juste après sa défaite face à Joe Biden. Ivanka Trump, 41, a aussi été conseillère au président et directrice du bureau des initiatives économiques et de l'entreprenariat, un autre organe qui n'a été opérationnel que durant le mandat de son père. Le couple a déjà témoigné plusieurs heures durant devant la commission d'enquête de la Chambre des représentants sur l'attaque du Capitole. Ivanka Trump était présente toute la journée du 6 janvier, et M. Kushner est arrivé plus tard, revenant d'un déplacement au Moyen-Orient. Tous deux ont prié Donald Trump de calmer les émeutiers. (Belga)