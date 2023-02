La première étape neutralisée, le peloton s'est arrêté en raison des chutes de neige

La première étape, longue de 188 kilomètres entre Muralla de Lugo et Sarria, a été marquée par le froid et l'humidité. Lorsque le peloton s'est retrouvé au milieu d'une averse de neige, à 20 kilomètres de l'arrivée, dans une montée, il s'est arrêté spontanément. Mais alors que Vingegaard et les autres coureurs du peloton enfilaient des couches de vêtements supplémentaires ou montaient dans les voitures, les trois échappés - l'Italien Gianni Moscon, l'Autrichien Sebastian Schönberger et l'Espagnol Vicente Hernaiz - ont continué à rouler. Ce n'est que lorsque le jury de la course les a invités à s'arrêter à plusieurs reprises, quelques kilomètres plus loin, que les trois hommes ont à leur tour mis pied à terre et sont montés dans une voiture. L'étape a été neutralisée et la course de jeudi arrêtée. La deuxième étape vendredi doit en principe conduire le peloton de Tui à A Guarda (Monte Trega). Aucun coureur belge n'a pris le départ de ce Tour de Galice qui s'achève dimanche. (Belga)