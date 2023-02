Les Red Lions grimpent au 4e rang mondial en salle, les Red Panthers à la 7e place

Les Belges ont terminé à la cinquième place de la Coupe du monde en salle qui s'est achevée il y a deux semaines à Pretoria, en Afrique du Sud, et sont désormais au pied du podium mondial avec 1550 points. L'Autriche, championne du monde, conserve sa place de numéro 1 mondiale avec 2450 points, devant les Pays-Bas, vice-champions du monde, qui progressent de cinq places (1700 pts), et l'Iran, toujours sur la 3e place du podium après sa médaille de bronze à la Coupe du monde (1650 pts). En plein air, la Belgique, vice-championne du monde fin janvier en Inde, a glissé au 3e rang après sa défaite en finale face à l'Allemagne à l'issue d'une insoutenable séance de shoot-outs. Chez les dames, les Red Panthers Indoor passent de la 13e à la 7e place avec 1188 unités, grâce là aussi à une 5e place acquise au Mondial sud-africain. Les Pays-Bas, championnes du monde en battant l'Autriche en finale, dominent toujours la hiérarchie mondiale 2350 points, devant la République tchèque (1813 points) et l'Ukraine (1750 pts). L'Autriche (1525 pts) est 4e. Les Red Panthers sont sixièmes du classement mondial en plein air. (Belga)