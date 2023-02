Météo - Un temps instable et plus frais

Ce soir et en début de nuit, de nombreux nuages (porteurs averses) alterneront avec quelques larges éclaircies. Par la suite, le temps deviendra sec et de la brume ou du brouillard (givrant) se formera rapidement en Ardenne. Les minima seront compris entre -2 degrés dans les Polders ou en Ardenne et +3 degrés en bord de mer. Vendredi, le cocktail météo promet un peu de soleil sur le nord-ouest, des nuages en Ardenne, l'arrivée de la pluie dans l'après-midi et quelques flocons sur les reliefs en fin de journée. Les maxima ne dépasseront pas les 8 degrés. (Belga)