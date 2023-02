Ramla et Lisowa s'imposent de 5 points face à Venise et Delaere en quarts de finale aller

Le duel entre les deux Belgian Cats a été serré de bout en bout. Ramla a pris quelques points d'avance avant le match retour prévu le 2 mars à Venise. Maxuella Lisowa-Mbaka a inscrit 11 points et pris 2 rebonds, pour un assist, en 37 minutes de jeu. Dans les rangs transalpins, Antonia Delaere a fini la partie avec 10 unités, un rebond et deux passes décisives au compteur, en 30 minutes sur le parquet. Plus tard dans la soirée, les Françaises de Villeneuve d'Ascq avec Hind Ben Abdelkader joueront contre les Espagnoles de Saragosse avec Serena Lynn-Geldof alors que d'autres françaises, celles de LDLC Lyon ASVEL (où Julie Allemand est en revalidation de sa blessure aux ischios-jambiers) recevront leurs compatriotes d'Angers. Mercredi, Cadi La Seu et Elise Ramette se sont inclinés très largement 61 à 86 face à Galatasaray mercredi en Catalogne. La meneuse yproise, 24 ans, a inscrit 2 points, pris trois rebonds et délivré trois passes décisives en 23 minutes de jeu. Le match retour aura lieu à Istanbul en Turquie le 1er mars. (Belga)