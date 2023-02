Yanina Wickmayer rejoint les quarts de finale

Yanina Wickmayer (WTA 246), 33 ans, a dominé en 8es de finale la jeune Espagnole de 20 ans, Leyre Romero Gormaz (WTA 172), tête de série N.8, 6-2, 6-0 en moins d'une heure de jeu (57 minutes). Pour une place en demi-finale, la numéro 8 belge dans la hiérarchie sera opposée à la Française Audrey Albie, 28 ans, 224e au classement WTA. Plus tôt dans la journée, Magali Kempen et sa partenaire suisse Xenia Knoll s'étaient qualifiées pour les demi-finales en double. Le duo belgo-suisse, tête de série N.4, a battu 6-2, 6-3 la paire formée par la Suissesse Ylena In-Albon et la Britannique Yuriko Lily Miyazaki. Kempen et Knoll défieront, elles, pour une place en finale, l'Américaine Chiara Scholl et la Bosnienne Anita Wagner. Mercredi, Kempen (WTA 207), 25 ans, avait été éliminée au premier tour en simple par la Néerlandaise Arantxa Rus (N.2/WTA 116) , 32 ans. (Belga)