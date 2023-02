Coupe du monde de gymnastique artistique - Maxime Gentges et Glen Cuyke finalistes au "Tournoi des champions" de Cottbus

Le Malmédien Gentges a fini 7e des qualifications à la barre fixe (13.466). Cuyle (Izegem) a signé le 8e score des qualifications aux barres parallèles avec 14.033. Tous deux concourront dimanche Luka Van den Keybus (St-Nicolas Waes), le troisième Belge présent, sera premier remplaçant aux barres parallèles après sa 9e place (13.966). Maxime Gentges a aussi pris la 27e place au cheval d'arçons (13.533). Présent dans quatre des six agrès, Van den Keybus s'est aussi classé 15e au sol (13.500), 23e à la barre fixe (12.200) et 42e au cheval d'arçons. Glen Cuyle a lui signé le 14e score aux anneaux (13.833) et le 37e au sol (12.300). Il n'y a pas de gymnastes féminines belges présentes en Allemagne. (Belga)