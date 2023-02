Boeing suspend de nouveau la livraison des 787 pour scruter un élément du fuselage

"Les livraisons ne reprendront pas tant que la FAA ne sera pas convaincue que le problème a été résolu", précise l'agence dans un message transmis à l'AFP. Elle assure travailler avec le constructeur aéronautique américain "pour déterminer les actions qui pourraient être nécessaires pour les avions récemment livrés". L'action du groupe a fléchi de 3% dans les échanges électroniques après cette annonce. Boeing n'avait pas répondu dans l'immédiat à une requête de l'AFP. Le 787 Dreamliner a fait face à plusieurs écueils ces dernières années. Des défauts de fabrication ont été découverts à la fin de l'été 2020. L'appareil étant examiné de près, d'autres problèmes sont ensuite apparus. Boeing avait dû suspendre les livraisons, de novembre 2020 à mars 2021 dans un premier temps, puis entre mai 2021 et août 2022. Et réduire les cadences de production. Mais après la reprise des livraisons l'été dernier, Boeing a pu en livrer 31 en 2022, dont 22 au quatrième trimestre. Et en décembre, United Airlines a annoncé son intention de commander 100 appareils 787 tout en posant une option pour 100 supplémentaires. En janvier toutefois, le constructeur n'en a livré que trois. Après les deux accidents mortels du 737 MAX et l'interdiction de vol de l'appareil pendant vingt mois, le ralentissement massif du trafic aérien avec la pandémie, et les problèmes de production sur le 787, Boeing compte sur les livraisons de cet appareil pour se redresser financièrement. (Belga)