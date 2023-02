Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 et ses voisins ont dérapé sur les chiffres de l'inflation américaine

Dix-huit éléments de l'indice étaient négatifs, Galapagos (35,12) et Sofina (228,40) en tête avec des reculs de 4,10 et 2,97% devant WDP (28,50) qui perdait 2,33%. AB InBev (56,69) avait viré de 0,77% à la baisse, rejoignant KBC (69,02) et Ageas (41,63) qui perdaient 1,48 et 0,60%. UCB (81,80) conservait une avance de 1,77% alors que Solvay (105,95) et arGEN-X (346,20) se dépréciaient de 0,24 et 0,14%, Umicore (31,22) et Aperam (36,67) de 1,67 et 1,24%, D'Ieteren (180,90) de 1,68%. Shurgard (47,20) et Qrf (9,72) progressaient par ailleurs de 0,4 et 2,5% en compagnie d'Euronav (17,08) et Exmar (7,98) qui étaient en hausse de 6,4 et 2,4%, Melexis (100,30) et Ontex (7,25) reculant par contre de 1,4 et 2%, Immobel (49,20) et Iep Invest (5,05) de 2,2 et 3,8%. Onward Medical (4,71) et Biosenic (0,1756) chutaient enfin de 5,1%, Mithra (2,39) et IBA (17,72) abandonnant 2,8 et 2,4% tandis qu'Oxurion (0,013) remontait de 8,3%. Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,0550 USD, contre 1,0590 dans la matinée et 1,0600 la veille. Le lingot d'un kilo se négociait autour de 55.265 euros, en recul de 30 euros. (Belga)