Circuit Het Nieuwsblad - Fiche technique de la 78e édition

Départ: Avenue Emile Claus à Gand à 11h00 Arrivée: Avenue Elisabeth à Ninove vers 16h20 Distance: 207,4 km Monts: Leberg (46 km), Kattenberg (108 km), Leberg (118 km), Hostellerie (135 km), Valkenberg (143 km), Wolvenberg (153 km), Molenberg (166 km), Leberg (173 km), Berendries (177 km), Vossenhol (180 km), Mur de Grammont (191 km), Bosberg (195 km) Secteurs pavés: Haaghoek (36 km), Lange Munte (93 km), Holleweg (109 km), Haaghoek (115 km), Paddestraat (124 km), Holleweg (151 km), Kerkgate (157 km), Jagerij (159 km), Haaghoek (170 km) Les équipes participantes: WorldTeams: Jumbo-Visma (P-B), Soudal Quick-Step (Bel), Intermarché-Circus-Wanty (Bel), Alpecin-Deceuninck (Bel), AG2R-Citroën (Fra), Astana Qazaqstan Team (Kaz), Bahrain Victorius (Bah), BORA-hansgrohe (All), Cofidis (Fra), EF Education-Easypost (USA), Groupama-FDJ (Fra), Ineos Grenadiers (G-B), Movistar (Esp), Team Arkéa-Samsic (Fra), Team DSM (All), Team Jayco Alula (Aus), Trek-Segafredo (USA), UAE Team Emirates (EAU) Equipes Pro Continentales: Lotto Dstny (Bel), Israel-Premier Tech (Isr), TotalEnergeis (Fra), Bingoal WB (Bel), Human Powered Health (USA), Team Flanders-Baloise (Bel), UNO-X Pro CT (Nor) Palmarès depuis 2003 2003: Johan Museeuw 2004: non disputé à causede la neige 2005: Nick Nuyens 2006: Philippe Gilbert 2007: Filippo Pozzato (Ita) 008: Philippe Gilbert 2009: Thor Hushovd (Nor) 2010: Juan Antonio Flecha (Esp) 2011: Sebastian Langeveld (P-B) 2012: Sep Vanmarcke 2013: Luca Paolini (Ita) 2014: Ian Stannard (G-B) 2015: Ian Stannard (G-B) 2016: Greg Van Avermaet 2017: Greg Van Avermaet 2018: Michael Valgren (Dan) 2019: Zdenek Stybar (Tch) 2020: Jasper Stuyven 2021: Davide Ballerini (Ita) 2022: Wout van Aert Record de victoires (3): Ernest Sterckx (Bel): 1952, 1953, 1956 Joseph Bruyère (Bel): 1974, 1975, 1980 Peter Van Petegem (Bel): 1997, 1998, 2002 (Belga)