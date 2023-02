Circuit Het Nieuwsblad - Greg Van Avermaet : "Content que le Molenberg soit de retour"

Van Avermaet, 37 ans, pourra compter sur ses coéquipiers Stan Dewulf, Benoit Cosnefroy, Michael Schär, Damien Touze, et les frères Oliver et Lawrence Naesen. "Le circuit Het Nieuwsblad me convient bien. Je me réjouis des changements apportés à la zone d'arrivée. Nous n'aurons plus à prendre cette chicane dans le final. C'est plus équitable comme ça. À l'époque, celui qui tournait le premier dans le virage était certain d'être dans le top 10", a expliqué Van Avermaet vendredi lors d'une conférence de presse. "Je viens de terminer le Tour d'Oman, qui est une bonne préparation. Cette course n'a plus aucun secret pour moi. J'ai dû la manquer une seule fois à cause d'un virus. Malgré l'âge, je suis toujours aussi ambitieux, je me rends bien compte que je ferai plus cette course quinze fois." "La concurrence est très importante cette année. Je peux citer au moins dix coureurs qui ont des chances de gagner. Arnaud De Lie et Tim Wellens semblent très forts et je pourrais encore en citer beaucoup. Les courses de préparations sont très différentes du Circuit Het Nieuwsblad. Le parcours avec le Molenberg demande une autre manière de courir. Même après toutes ces années, la nervosité est toujours grande à l'approche du départ, mais c'est une excitation positive." (Belga)