Conference League - Hein Vanhaezebrouck avait "prédit que nous finirions vendredi matin"

"Nous serons de retour sur le terrain dimanche, à Bruges. Cette qualification rend certainement plus agréable le répit jusque là (...) J'attends de voir comment mes joueurs sortent de ce match difficile. Beaucoup n'étaient qu'à moitié en forme et avec la rencontre à venir contre le Club de Bruges, il me reste à voir quels joueurs je pourrai aligner dimanche." Davy Roef a la réputation d'être un bon bloqueur de penalties. "Mais ce n'est pas pour ça que je l'ai aligné au détriment de Paul Nardi. Lui aussi peut arrêter des tirs au but. Cedric Van Daele a lui une brillante technique de botté, c'est pourquoi je l'ai fait entrer dans les dernières minutes (...) Presque tout le monde voulait se mettre derrière le point de penalty. Je n'ai pas eu à les traîner", a ajouté le coach. "Je dois également remercier les supporters pour leur soutien. L'ambiance était fantastique. Nous leur avons bien rendu avec cette première séance de tirs au but à la Ghelamco Arena. Peut-être ferons-nous salle comble au prochain tour ?" (Belga)