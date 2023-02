Invasion de l'Ukraine - Erdogan réclame une "paix équitable" lors d'une conversation téléphonique avec Poutine

"Le président Erdogan a souligné la nécessité de parvenir à une paix équitable pour éviter de nouvelles pertes en vies humaines et destructions", selon ce bref communiqué, alors que le dirigeant turc prône également la relance de l'Accord céréalier d'Istanbul entre les deux pays en conflit. "Ankara est prête à fournir tout type de soutien à cet égard", précise la présidence turque, alors qu'en juillet dernier, la Turquie avait joué un rôle-clé dans la conclusion, sous l'égide de l'ONU, d'un accord avec Kiev et Moscou permettant l'exportation des céréales ukrainiennes via la mer Noire et le Bosphore. Depuis le début du conflit en Ukraine, Recep Tayyip Erdogan s'est livré à un numéro d'équilibriste entre Kiev et Moscou. La Turquie a déjà réussi à réunir sur son sol des représentants russes et ukrainiens. En septembre dernier, Recep Tayyip Erdogan avait aussi proposé à Moscou sa médiation pour aider à résoudre la crise autour de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia. Si Ankara fournit à Kiev des drones militaires, le gouvernement turc a refusé de se joindre aux sanctions occidentales décrétées contre la Russie. Et le président Erdogan a rencontré à plusieurs reprises Vladimir Poutine tout en s'entretenant aussi régulièrement avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Lors de cet entretien téléphonique, le dirigeant a également remercié M. Poutine pour l'aide et "la solidarité" de la Russie lors du violent séisme qui a dévasté le sud de la Turquie et le nord de la Syrie voisine le 6 février, faisant plus de 47.000 morts dans les deux pays. (Belga)