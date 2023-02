Invasion de l'Ukraine - Le Canada va livrer 4 chars Leopard supplémentaires à l'Ukraine

"Le Canada est solidaire de l'Ukraine depuis le début du conflit (...) et nous allons le rester", a martelé le Premier ministre canadien lors d'un point presse à Toronto. Le président russe "Vladimir Poutine a fait une grave erreur de calcul lorsqu'il a lancé sa guerre d'agression. Il a sous-estimé les Ukrainiens et il a sous-estimé la solidarité de leurs amis dans le monde entier", a affirmé M. Trudeau. "Poutine est dangereux, il est lâche et il est faible", a-t-il ajouté. De nouvelles sanctions ont aussi été prises contre 129 personnes, notamment des ministres et des parlementaires qui ont voté des mesures en faveur de l'invasion russe, et 63 entités dont une majorité travaillent dans le secteur de la défense. En outre, plus de 32 millions de dollars canadiens (22 millions d'euros) de nouvelles aides ont été débloquées pour "favoriser la sécurité et la stabilisation du pays". Ottawa fournira également un véhicule blindé de dépannage et des milliers de nouvelles munitions. Quant aux quatre chars annoncés fin janvier, ils sont arrivés en Pologne en vue d'être livrés à Kiev, a précisé le cabinet du Premier ministre, dans un communiqué. Ces nouvelles mesures ont été dévoilées peu après que les États-Unis ont annoncé, en coordination avec les pays du G7, une vaste salve de sanctions contre la Russie, tout juste un an après le début de l'invasion de l'Ukraine. (Belga)