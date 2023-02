Le monde libre "a une dette" envers l'Ukraine, affirme Meloni

"L'Ukraine n'est pas et ne sera pas seule parce qu'elle défend aussi les valeurs de liberté et de démocratie", a déclaré dans un message vidéo Giorgia Meloni, qui s'est rendue mardi à Kiev pour rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky. C'est sur ces valeurs que "naît l'identité européenne", et elles "représentent les fondements du droit international, sans lequel seule la force militaire compterait et chaque État du monde entier risquerait de se voir envahir par son voisin", a-t-elle poursuivi. "Nous ne pouvons pas le permettre et il est de notre devoir de travailler pour parvenir à une paix juste. Le monde libre a une dette envers les femmes et les hommes ukrainiens", a insisté la cheffe du gouvernement de droite italien. "L'Italie est à leurs côtés", a-t-elle conclu. Depuis sa prise de fonctions en octobre, Giorgia Meloni, dirigeante du parti post-fasciste Fratelli d'Italia, a toujours soutenu l'Ukraine, économiquement et militairement ainsi qu'avec de l'aide humanitaire. (Belga)