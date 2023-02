Météo - Des éclaircies au nord, de la grisaille au sud

Ces précipitations atteindront l'Ardenne en fin de journée, où elles se transformeront en neige ou neige fondante. Les maxima varieront entre 3°C en haute Ardenne et 8°C sur l'ouest du pays. Le vent sera modéré. Il s'orientera temporairement à l'ouest avant de repasser au nord-ouest en fin de journée. Le long du littoral, il deviendra assez fort de nord en fin de journée. Ce soir et la nuit prochaine, la nébulosité deviendra plus variable avec encore quelques averses résiduelles, surtout sur l'est du pays et dans la région côtière. Les minima varieront entre -1°C en haute Ardenne, 2°C dans le centre du pays et 5°C en bord de mer. Le vent sera généralement modéré de nord-ouest, le long du littoral assez fort de nord avec des pointes de 50 km/h. Samedi, la nébulosité sera variable à abondante avec quelques petites giboulées sur l'ouest et le centre du pays, et quelques averses de neige ou de neige fondante en Ardenne. Les maxima varieront entre 1 et 5°C en Ardenne, et entre 5 et 7°C dans les autres régions. Le vent sera généralement modéré de nord, sur l'ouest du pays parfois assez fort et le long du littoral parfois fort de nord à nord-est avec des rafales de 50 à 60 km/h. Dimanche, après les petites gelées matinales, le ciel deviendra rapidement ensoleillé dans la plupart des régions. Quelques nuages feront ensuite leur apparition, mais le temps restera sec. (Belga)