Un an de guerre en Ukraine - La victoire de l'Ukraine est "inévitable" si les Occidentaux "tiennent parole"

"Si les partenaires tiennent parole et respectent les délais, une victoire inévitable nous attend (...) Je veux vraiment ça cette année", a-t-il dit lors d'une conférence de presse à l'occasion du premier anniversaire de l'invasion russe. Le président ukrainien a également exprimé sa volonté de se rapprocher de l'Afrique et de l'Amérique latine."L'Ukraine doit vraiment faire un pas en avant pour rencontrer les pays du continent africain", a-t-il déclaré, ajoutant vouloir aussi "organiser un sommet entre les pays d'Amérique latine et l'Ukraine". Enfin Volodymyr Zelenski a jugé "nécessaire" de "travailler" avec la Chine pour œuvrer à une résolution du conflit avec la Russie, après la présentation par Pékin de propositions en ce sens. Dans ce document, "il me semble qu'il y a du respect pour notre intégrité territoriale, des choses qui concernent la sécurité. Nous devons travailler avec la Chine sur ce point", a-t-il affirmé. "Je pense que la Chine a dévoilé ses pensées. La Chine a commencé à parler de l'Ukraine, et ce n'est pas une mauvaise chose". (Belga)