Challenger Pro League - Virton perd à Dender, victoire du SL16 FC contre Lommel

Dans un même temps, le SL16 FC s'est imposé 1-0 face à Lommel. Les jeunes "Rouches" ont pris l'avantage en seconde période grâce à une reprise de volée sur corner d'Aleksander Buksa (51e). Au classement, Virton (14 points) est en mauvaise posture et conserve la 12e place celle de la lanterne rouge. Dender (22 poins) regagne un peu de terrain et se retrouve en 9e position. Grâce à leurs trois points face à Lommel (32 points), leader de ce groupe de relégation, le SL16 GC (22 points) prend la 10e place et dépasse les U23 de Genk (20 points) qui doivent encore jouer demain contre Deinze (30 points). (Belga)