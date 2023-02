Armand Duplantis porte son record du monde du saut à la perche à 6m22

Le champion olympique 2021 et champion du monde 2022 détient le record du monde depuis le 8 février 2020, lorsqu'il avait franchi 6m17 à Torun (Pologne) et effacé des tablettes le Français Renaud Lavillenie (6m16), organisateur de la réunion en Auvergne. Duplantis, 23 ans, a désormais amélioré le record du monde six fois, à chaque fois d'un centimètre et à trois reprises durant la seule année 2022. "C'est incroyable, je ne sais pas quoi dire (...) Battre ce record du monde devant Renaud (Lavillenie), c'est incroyable. Je n'aurais jamais sauté aussi haut s'il n'y avait pas eu Renaud", a-t-il déclaré. "Mondo", son surnom, collectionne tous les titres majeurs du saut à la perche: outre sa médaille olympique, il est champion du monde en salle et en plein air, ainsi que champion d'Europe en salle et en plein air. Le All Star Perche était sa quatrième compétition de l'hiver, et il a à chaque fois dépassé la hauteur mythique de six mètres. Duplantis, qui est né et a grandi en Louisiane mais représente la Suède, le pays de sa mère, a décidé de ne pas participer aux Championnats d'Europe 2023 en salle qui auront lieu du 2 au 5 mars à Istanbul. (Belga)