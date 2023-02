Berlinale 2023 - "Here" de Bas Devos remporte le prix du meilleur film dans la section "Encounters"

"Here" raconte l'histoire d'un ouvrier du bâtiment roumain qui vit à Bruxelles et qui est sur le point de rentrer chez lui. Le film a été présenté en première mondiale dans la section "Encounters", créée en 2020, qui a été introduite pour mettre en avant des films innovants et pointus au niveau esthétique. Bas Devos avait déjà présenté deux autres films en première à la Berlinale : "Hellhole" (2019, section Panorama) et "Violet" (2014, section Generation). Son film "Ghost Tropic" avait lui été sélectionné en 2019 pour la Quinzaine des Réalisateurs, section parallèle du Festival de Cannes. (Belga)