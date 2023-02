Championnat de Belgique des rallyes - William Wagner devance Maxime Potty de 6/10e à l'Haspengouw en ouverture du BRC

William Wagner, 29 ans, est un pilote belge qui dispose d'une licence française et participe à des rallyes principalement en France. Comme il ne participe pas au championnat de Brelgique, il ne peut donc pas marquer de points, Potty est le premier leader du BRC. Cherain est deuxième, après sa première course avec la Hyundai i20, Bux troisième. Adrian Fernémont (Skoda Fabia) n'a marqué aucun point. Les pilotes peuvent comptabiliser sept résultats au cours de la saison, dont un minimum de cinq épreuves du Championship et un maximum de deux courses de la Belgian Rally Cup. Dirk Deveux (Ford Sierra RS Cosworth) a été le meilleur en catégorie Historic. Tom Boonen a terminé deuxième à 3:31:3. Il a perdu plusieurs minutes lorsqu'un câble d'accélérateur s'est rompu. Il a réussi à faire une réparation d'urgence. La prochaine manche du BRC est le South Belgian Rally le 18 mars prochain. (Belga)