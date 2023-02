Environ 10.000 manifestants à Berlin pour privilégier la négociation avec Moscou

Organisé par la figure politique d'extrême gauche Sahra Wagenknecht et la féministe Alice Schwarzer, ce rassemblement qui a pour slogan "se soulever pour la paix" est extrêmement controversé, notamment parce que des personnalités du parti d'extrême-droite se sont joints à l'initiative. Sous la porte de Brandebourg, Wagenknecht et Schwarzer ont pris la parole pour appeler à "la diplomatie plutôt qu'à la livraison d'armes" devant un parterre de manifestants emmitouflés pour défier le froid et les averses de neige fondante. Depuis le 10 février, Wagenknecht et Schwarzer ont également lancé une pétition sur internet intitulée "manifeste pour la paix" qui revendique plus de 645.000 signatures. Selon un porte-parole de la police berlinoise, d'autres manifestations de la même mouvance ont été annoncées, ainsi que des contre-manifestations. Par crainte de heurts, les forces de l'ordre ont mobilisé environ 1.400 policiers. Vendredi, un an jour pour jour après l'offensive russe, de très nombreuses manifestations contre la guerre en Ukraine avaient eu lieu en Allemagne, dont une également à la porte de Brandebourg qui avait été illuminée aux couleurs du drapeau ukrainien. (Belga)