F1 - Sergio Perez le plus rapide de la dernière journée de tests devant Hamilton

Valtteri Bottas placé son Alfa Romeo au 3e rang à 522/1000e devant les Ferrari de Charles Leclerc, 4e à 719/1000e, et Carlos Sainz, 5e à 731/1000e. Red Bull sera satisfait de ces trois jours car avant Perez samedi, leur double champion du monde en titre Max Verstappen avait dominé la première journée jeudi en 1:32.837 et fini deuxième vendredi derrière le Chinois Zhou Guanyu (Alfa Romeo) meilleur tremps en 1:31.610. Le chrono de Perez est le plus rapide des trois journées d'essais officiels. Ces résultats ne sont cependant pas qu'une indication des forces en présence car chaque team a mené un programme différent avec des charges de carburant et des pneus différents. (Belga)