Intercontinental GT Challenge - L'équipe belge WRT gagne avec Vanthoor-Weerts-Van der Linde aux 9 Heures de Kyalami

Après une dernière neutralisation suite à la sortie de piste d'une Mercedes-AMG ayant regroupé le peloton, la BMW de Dries Vanthoor, Charles Weerts et du Sud-Africain Sheldon Van der Linde a précédé sur la ligne d'arrivée la voiture-soeur pilotée par Maxime Martin, le Brésilien Augusto Farfus et l'Autrichien Philipp Eng qui remplaçait exceptionnellement l'ancien motard italien Valentino Rossi en Afrique du Sud. Deux secondes séparaient les deux voitures du BMW M Team WRT au baisser du drapeau à damiers. Le podium até complété par l'Audi R8 LMS Evo n°66 du Tresor Attempto Racing, pilotée par Drudi-Niederhauser-Feller (Ita-Sui-Sui). Un mois après les 12 Heures de Bathurst en Australie, cette course disputée en Afrique du Sud rassemblait seulement dix voitures. Les principaux participants à l'Intercontinental GT Challenge, qui se retrouveront aux Crowdstrike 24 Hours of Spa du 30 juin au 2 juillet prochains, avaient cependant fait le déplacement. BMW M Team WRT était présent avec deux M4 GT3. L'écurie belge a pris la tête après 15 minutes de course quand la N.32 pilotée par Van der Linde trouvait l'ouverture sur la Mercedes-AMG N.999 GruppeM Racing du poleman allemand Maro Engel qui était ensuite contrainte à l'abandon sur problème de boîte de vitesses. La BMW a conservé la tête de la course jusqu'à l'arrivée. Il s'agit de la deuxième victoire de WRT en association avec BMW après les 24 Heures de Dubaï au début du mois de janvier. (Belga)