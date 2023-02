Les Belges à l'étranger - Manchester City sans De Bruyne et sans souci à Bournemouth

Après le quart d'heure de jeu, Julian Alvarez (15e, 0-1) a débuté les hostilités avec une frappe à bout portant. Erling Haaland (29e, 0-2) a ensuite ajouté un but à son compteur grâce à une passe audacieuse de Phil Foden. Juste avant la pause, Foden (45e, 0-3) a lui aussi inscrit une belle frappe qui a trompé le gardien. En deuxième période, un coup franc tiré par Julian Alvarez a été malencontreusement dévié par Chris Mepham (51e, 0-4). Dans les dernières minutes, Jefferson Lerma (83e) a sauvé l'honneur de Bournemouth grâce à une frappe qui a fini dans les filets d'Ederson. Au classement, Manchester City (55 points) n'est devancé que par Arsenal (57 points) qui compte un match de retard. Bournemouth (21 points) pointe au 19e et avant-dernier rang devant Southampton (18) à égalité avec Everton, 18e, et à un point de Leeds (22), 17e. (Belga)