NBA - 175 à 176 pour Sacramento face à LA Clippers, 2e score le plus élevé de la NBA

C'est le deuxième score le plus élevé de l'histoire soldant un match de la NBA après un duel entre Detroit Pistons et Denver Nuggets en 1983 qui s'était terminé sur la marque gigantesque de 186 à 184, mais après trois prolongations. Avec ce total de 351 points inscrits vendredi soir, c'est mieux - de 14 unités - que le 171-166 de San Antonio Spurs - Milwaukee Bucks de 1982 après trois prolongations là aussi. Le score à l'issue du temps réglementaire était de 153-153. Malik Monk a inscrit 45 points dans ce duel pour les Kings alors que De'Aaron Fox a ajouté 42 unités (5 rebonds et 12 assists). Domantas Sabonis a été sorti pour excès de fautes dans la première prolongation avec 20 points, 10 rebonds et 4 passes décisives sur sa ligne de stats. Côté californien, Kawhi Leonard a terminé avec 44 points au compteur, à un point de son meilleur score en carrière. Les deux franchises battent toutes les deux leur record de points marqués en un seul match. Les Kings confortent leur 3e place à l'Ouest alors que les Clippers reculent au 5e rang. Par ailleurs, Julius Randle a égalé son meilleur score en carrière avec 46 unités inscrit avec les Knicks de New York victorieux à Washington 109 à 115. La mauvaise nouvelle, c'est pour Giannis Antetokounmpo, sorti blessé au genou droit lors du duel entre les Bucks de Milwaukee et Miami (128-99). Le Grec est sorti dès la fin du premier quart temps alors qu'il revenait d'une blessure au poignet. (Belga)