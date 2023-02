Sander Gillé et Joran Vliegen battus au 1er tour des qualifications du tournoi Dubaï

Le paire belge de Coupe Davis, tête de série N.1 des qualifications de cette épreuve sur surface dure dotée de 3.020.535 dollars, s'est incliné en deux sets 7-5, 6-4 et 1h18 de jeu face aux Australiens Andrew Harris (ATP double 123) et John-Patrick Smith (ATP double 88). Les deux Limbourgeois étaient les deux seuls Belges présents à Dubaï, tant en simple qu'en double. Au tour suivant, Harris et Smith affronteront pour une place dans le tableau final les Indiens Yuki Bhambri (ATP double 688) et Saketh Myneni (ATP double 82), têtes de série N.2. (Belga)