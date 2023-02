Tour des Emirats : deuxième victoire pour Tim Merlier qui "a risqué sa vie pour gagner"

"J'ai risqué ma vie pour cette victoire", a déclaré Merlier à son coéquipier Bert Van Lerberghe immédiatement après sa victoire. Le champion de Belgique sur route a dû se faufiler dans de petits espaces pour parvenir a remporté le sprint de justesse. "Aujourd'hui, ça n'a pas été facile de gagner. Après une journée calme dans le peloton, le sprint a été agité. Mon équipe m'a parfaitement amené à 500 mètres, ensuite, j'ai tout donné sur un long sprint." Sans faiblir, Merlier a remporté cette étape grâce à un sprint efficace. "Heureusement, j'ai su maintenir ma vitesse jusqu'à la fin et j'ai pu tenir tête à Bennett et gagner ce maillot vert." "Après cette troisième victoire d'étape, le moral de l'équipe est excellent" a déclaré Evenepoel, son coéquipier chez Soudal-Quick Step, qui conserve le maillot rouge de leader. "Il y a un très bon niveau de sprinteurs sur ce tour. C'est donc d'autant plus spécial pour Tim de remporter une deuxième étape. Je suis content de le voir avec le maillot vert. Pour ma part, j'ai réussi à me maintenir tranquillement dans le peloton et j'ai même pu un peu tirer avant le sprint. Je suis maintenant concentré sur l'étape de demain (dimanche) qui va être déterminante. J'espère vraiment défendre ce maillot et remporter ce tour." (Belga)