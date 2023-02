Un an de guerre en Ukraine - Le G7 lance un processus visant à interdire les diamants russes

La Belgique pousse en ce sens depuis l'été dernier, a souligné le cabinet du Premier ministre Alexander De Croo. L'accord porte sur les diamants bruts et polis, selon la déclaration publiée après le sommet. Outre les centres de négoce, l'accord porte aussi sur les marchés de détail. Les pays du G7 (Etats-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Japon, Canada) représentent à eux seuls 70% du marché mondial du diamant. Des consultations sont à présent lancées avec des représentants de l'industrie et des pays tiers. En principe, le résultat final d'une initiative du G7 sera enteriné dans l'un des prochains paquets de sanctions, mais en tant que concept du G7, et non comme une sanction purement européenne. Pour l'administration De Croo, cette approche a le potentiel de conduire à une nouvelle norme mondiale à plus long terme et de réorganiser le marché mondial du diamant entre les diamants tracés et les diamants non tracés. (Belga)