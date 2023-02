ATP Marseille - Finale Hubert Hurkacz-Benjamin Bonzi

Hurkacz a battu samedi en demi-finales de ce tournoi joué en salle doté de 707.519 euros le Kazak Alexander Bublik (ATP 50) 6-4, 7-6 (7/4). Le Polonais visera un 6e titre ATP en six finales. Benjamin Bonzi, 26 ans, jouera sa 2e finale après celle perdue cette année à l'ATP 250 de Pune face au Néerlandais Tallon Griekspoor. Il a écarté en demi-finales le grand espoir français Arthur Fils, 18 ans, et 118e mondial qui bénéficiait d'une invitation, 6-4 et 6-4. (Belga)