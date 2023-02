ATP Rio de Janeiro - Une nouvelle finale entre Alcaraz et Norrie

Numéro 2 mondial, Carlos Alcaraz a porté à huit sa série de victoires en 2023, toujours invaincu, en écartant en demi-finales de ce rendez-vous sur terre battue dotée de 2.013.940 dollars le Chilien Nicolas Jarry (ATP 139), issu des qualifications, 6-7 (2/7), 7-5 et 6-0. L'Espagnol de 19 ans, tête de série numéro 1, espère conserver son titre remporté l'an dernier, et aligner un deuxième succès consécutif en 2023 après sa victoire à Buenos Aires (ATP 250) la semaine dernière pour son tournoi de rentrée après trois mois d'absence. L'ex-numéro 1 mondial vise déjà un 8e titre en carrière pour sa 10e finale sur le circuit. Comme dans la capitale argentine, son adversaire sere le Britannique Cameron Norrie (N.2), 13e mondial, qui a écarté de son côté, et aussi en trois manches, l'Espagnol Bernabe Zapata Miralles (ATP 63) 6-2, 3-6, 7-6 (7/3) dans l'autre demi-finale. C'est déjà la troisième finale de l'année pour le Britannique, 27 ans, après Auckland (contre le Français Richard Gasquet) et Buenos Aires, perdues toutes les deux. Norrie, pour sa 14e finale sur le circuit espère ajouter un 5e titre ATP à son palmarès dimanche. (Belga)