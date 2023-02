Au moins six morts dans deux attaques distinctes au Pakistan

Deux policiers ont été tués dans la nuit de samedi à dimanche dans l'explosion d'une bombe magnétique fixée à leur voiture dans le district de Khuzdar, dans la province du Baloutchistan, frontalière de l'Afghanistan et de l'Iran. Deux autres policiers se trouvent dans un état critique, a indiqué un responsable de la police locale. Quelques heures plus tard, au moins quatre personnes ont été tuées dans une explosion survenue dimanche matin sur un marché très fréquenté du district de Barkhan, au nord de la même province. Une dizaine de personnes ont par ailleurs été blessées. Une recrudescence de la violence est constatée dans le pays depuis l'échec, l'année dernière, des pourparlers de paix entre Islamabad et les talibans pakistanais. (Belga)