Challenger Pro League - Le RWDM creuse l'écart avec ses concurrents grâce à une nouvelle victoire contre le Lierse

Avec 49 unités, le RWDM compte désormais 6 points d'avance sur son plus proche poursuivant, Beveren. Suivent ensuite le Beerschot et le Club NXT avec 39 points chacun, puis le Lierse (36 points) et le RSCA Futures (35 points). La première mi-temps a été laborieuse pour les Molenbeekois alors que le Lierse a connu plusieurs temps forts et aurait pu ouvrir la marque. En deuxième période, c'est le bondissant El Ouahdi qui a plongé devant son défenseur pour dévier le centre de Hazard dans la lucarne (1-0, 47e). Quelque dix minutes plus tard, Hazard a servi Botella sur un plateau et le Français ne s'est pas fait prier pour loger la balle dans le plafond du but défendu par De Smet (2-0, 57e). Le RWDM s'est fait peur, lorsque De Sart a provoqué un penalty d'un dégagement mal contrôlé dans la surface. Van Acker l'a converti pour réduire l'écart (2-1, 78e), mais Kylian Hazard a finalement rassuré les supporters bruxellois en y allant de son propre but après un petit festival depuis son flanc droit (3-1, 83e). C'est la septième victoire consécutive pour le RWDM en Challenger Pro League. Le club bruxellois fait la différence alors que Beveren, défait à Bruges (3-0) et le Beerschot, qui a partagé l'enjeu contre Anderlecht (0-0), ont tous les deux perdu des points en ouverture de la deuxième phase du championnat. (Belga)