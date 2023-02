Kuurne-Bruxelles-Kuurne - Arnaud De Lie: "Mon bilan du week-end est bon"

"Je ne veux pas tirer de bilan, je préfère laisser cela aux spécialistes", a indiqué Arnaud De Lie dimanche à Kuurne. "Tout le monde a vu que j'étais bien samedi et dimanche. Terminer deuxième du Circuit Het Nieuwsblad est la plus belle performance de ma jeune carrière. Ma prochaine course c'est Paris-Nice, je partirai dimanche". Evoquant la dernière heure de Kuurne-Bruxelles-Kuurne, De Lie a souligné le manque de collaboration au sein du groupe de poursuite. "C'est dommage que d'autres équipes n'aient pas collaboré plus tôt dans la poursuite, on aurait dit qu'elles attendaient que l'écart avec les hommes de tête se réduise et que nos hommes se fatiguent. Nos adversaires ont joué et ils ont perdu. Je termine personnellement encore deuxième du peloton, ce qui n'est pas mauvais. J'avoue que dimanche n'a pas été la meilleure des journées pour mon équipe. Mais notre week-end est bon, on n'a certes pas la victoire, mais on ne rentre pas bredouilles. Personnellement, je suis monté sur mon premier podium du World Tour de ma jeune carrière, c'est très important. Je suis content de mon évolution et de mes sensations qui me mettent en confiance pour la suite de la saison". (Belga)