La 7e et dernière étape pour Adam Yates, la victoire finale pour Remco Evenepoel

Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) ajoute ainsi déjà, à 23 seulement, une 38e victoire à son palmarès lui qui a débuté sa saison par le Tour de San Juan en Argentine le mois dernier (7e). Il succède au Slovène Tadej Pogacar, vainqueur des deux dernières éditions mais absent cette année. Pour Adam Yates, 30 ans, il s'agit de sa 19e victoire en carrière la première depuis le Tour d'Allemagne en août dernier. Remco Evenepoel a pris la 2e place de l'étape du jour à 10 secondes . Le Français Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën) complète le podium dominical à 42 secondes. Cinq hommes, le Finlandais Jaakko Hänninen (AG2R Citroën), les Allemands Maurice Ballerstedt (Alpecin-Deceuninck) et Michel Hessmann (Jumbo-Visma) , le Lituanien Ignatas Konovalovas (Groupama-FDJ) et l'Australien Sam Welsford (DSM), se sont montrés toute la journée jusqu'au pied du Jebel Hafeet où ils ont été avalés dans la montée. Remco Evenepoel n'a pas tardé à se porter à l'attaque réagissant à une accélération d'Adam Yates qui lâchera cependant le jeune belge à moins de 3 km du sommet. Evenepoel aura creusé l'écart sur l'Espagnol Pello Bilbao (Bahrain-Victorious) et l'Australien Lucas Plapp (INEOS Grenadiers), ses principaux rivaux, qui terminent respectivement 5e et 6e dimanche à 34 secondes du Belge. Remco Evenepoel l'emporte au classement général final avec 59 secondes d'avance sur Lucas Plapp et 1:00 sur Adam Yates. Pello Bilbao est 4e à 1:03. Harm Vanhoucke (DSM), 2e Belge, est 10e à 2:40. (Belga)