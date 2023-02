La Belgique termine 12e au Caire au fleuret de la manche de Coupe du monde d'escrime

Stef Van Campenhout, Mathieu Nijs et Stef De Greef ont d'abord battu le Brésil (FIE 17) 45 touches à 37 avant de subir les assauts des Etats-Unis 45 à 28 en 16es de finale. Les Américains sont au 2e rang du classement mondial. En match de classement pour les places 9 à 16, la Belgique, 15e mondiale, a d'abord battu l'Ukraine (FIE 10) 45 touches à 41 avant de s'incliner contre la République Tchèque (FIE 24) 45 à 38. Pour les places 11 et 12, les Belges ont perdu 45 touches à 38 contre la Hongrie (FIE 9). En individuel, Stef Van Campenhout avait été battu 15 touches à 6 par le 7e joueur du monde, l'Américain Alexander Massialias, 29 ans, au premier tour du tableau principal de 64 samedi et s'est classé 59e. Des trois Belges engagés dans la capitale égyptienne, seul Stef Van Campenhout, 24 ans, 53e mondial, avait pu se hisser dans le tableau final de 64. Stef De Greef s'est lui classé 137e devant Mathieu Nijs (FIE 77), 21 ans, 138e. Stef De Greef (FIE 91), 25 ans, avait été battu ensuite au premier tour du tableau préliminaire de 128 par le Turc Kristjan Archer (FIE 48), 29 ans, 15 touches à 8. Stef Van Campenhout (quatre victoires, deux défaites en qualifications) avait battu au premier tour du tableau préliminaire l'Argentin Nicolas Marino (FIE 84), 23 ans, 15 touches à 6 puis surtout le Sud-Coréen Im Cheolwoo, 32e mondial, 29 ans, 15 touches à 13 pour se retrouver dans le tableau final de 64. (Belga)