L'Allemand Granit Shala forfait en dernière minute contre Jack Mulowayi à Charlottenburg

(Belga) Candidat au titre de champion EBU de l'Union Européenne des poids lourds (plus de 90,719 kg), l'Anversois Jack "Big Jack "Mulowayi (36 ans, 13 victoires, dont 9 par k.o, 3 défaites et un nul), boxeur belge de l'année (Gant d'Or) 2021, s'est réjoui trop vite d'avoir enfin l'occasion de combattre pour cette ceinture samedi soir. Non pas comme il l'avait espéré, à la Sporthal Arena de Deurne, pourtant promise à titre gracieux par la ville d'Anvers, mais à l'AGON Sportpark de Charlottenburg (Berlin).